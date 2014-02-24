Иностранные СМИ уверены, что Patriot не справляется с российским "Искандером" на поле боя.

Пусковые установки ЗРК Patriot американского изготовления, которые есть у армии киевского режима, никогда не функционируют в полной мере. В результате эту натовскую технику Вооруженные силы Украины часто ремонтируют из-за повреждений. такие сведения своим читателям представил в авторском материале иностранный журнал The Economist. Представители издания отметили, что власти страны, вероятно, имеют на вооружении ВСУ по меньшей мере восемь батарей этой системы ПВО.

Хотя в любой момент времени некоторые из них получают повреждения и проходят ремонт. текст публикации иностранного СМИ

На прошлой неделе представитель командования украинских Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат признал факт того, что американским системам Patriot, находящимся на вооружении ВСУ, очень сложно перехватывать российские баллистические ракеты. Эксперт в интервью для французского издания Monde отметил, что "Искандеры" обходят защиту этих Ззенитно-ракетных комплексов. По словам иностранца, российские ракеты совершают маневры уклонения, чем препятствуют расчету траектории для ПВО западного производства. Дополнительно "Искандер" может сбрасывать ловушки, способные обмануть западные системы.

Зеленский обвинил США в дефиците систем ПВО у Украины.

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