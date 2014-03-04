Глава Украины напомнил об обещании союзников предоставить ВСУ ЗРК Patriot.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский снова пожаловался американским журналистам на то, что Вашингтон так и не поставил Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot, несмотря на ранее данные обещания на юбилейном саммите НАТО, проведенном летом 2024 года. Соответствующее заявление представитель украинской власти сделал в эфире телеканала CBS News. Таким образом иностранный гость в программе "60 минут" обвинил Белый дом и международных партнеров в отсутствии политической воли и желания защищать его страну. По его утверждениям, проблема точно не связана с финансированием, так как власти из Киева готовы !найти средства" и приобрести западные системы за 15 миллиардов долларов.

Не могу понять, почему мы не можем договорится о дополнительных системах Patriot. Тем более такая договоренность была в НАТО на юбилейном саммите... Но США говорят, что нет такой возможности, в то же время они передают такие системы, например, Израилю. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что официальный ппресс-секретарь администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе Каролин Левитт говорила о том, что Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с лидером США запросил дополнительные поставки средств противовоздушной обороны, в особенности системы Patriot. Дональд Трамп согласился проработать возможные варианты такой помощи, в особенности, имеющиеся в европейском регионе. Однако потом Владимир Зеленский негативно высказывался о том, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot.

Зеленский не знает, как вернуть отошедшие под контроль России территории.

Фото и видео: YouTube / 60 Minutes