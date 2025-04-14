Лидер киевского режима Владимир Зеленский признался в том, что не может сказать общественности о том, как вернуть территории, отошедшие под контроль России. Однако при этом иностранный политик считает, что справедливый мир подразумевает сохранение суверенитета и независимости Украины. Соответствующее заявление представитель украинской власти сделал в эфире американского телеканала CBS News. Таким образом гость программы "60 минут" ответил на вопрос ведущего о том, как для него лично должен выглядеть справедливый мир в регионе.
Не потерять наш суверенитет или нашу независимость... Мы вернем их обратно. Когда или как, я не могу сказать.
Владимир Зеленский, глава Украины
Напомним, что российский президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета по безопасности страны в январе 2025 года говорил о том, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения киевского режима с целью последующего продолжения регионального конфликта, а долгосрочный мир. Глава государства подчеркнул, что Москва продолжит сражаться за интересы своего народа, в чем и заключается смысл проведения специальной военной операции.
Зеленский допустил компромисс по утраченным украинским территориям.
Фото и видео: YouTube / 60 Minutes
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