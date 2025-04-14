Глава Украины рассказал о том, каким он видит справедливый мир.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский признался в том, что не может сказать общественности о том, как вернуть территории, отошедшие под контроль России. Однако при этом иностранный политик считает, что справедливый мир подразумевает сохранение суверенитета и независимости Украины. Соответствующее заявление представитель украинской власти сделал в эфире американского телеканала CBS News. Таким образом гость программы "60 минут" ответил на вопрос ведущего о том, как для него лично должен выглядеть справедливый мир в регионе.

Не потерять наш суверенитет или нашу независимость... Мы вернем их обратно. Когда или как, я не могу сказать. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что российский президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета по безопасности страны в январе 2025 года говорил о том, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения киевского режима с целью последующего продолжения регионального конфликта, а долгосрочный мир. Глава государства подчеркнул, что Москва продолжит сражаться за интересы своего народа, в чем и заключается смысл проведения специальной военной операции.

Зеленский допустил компромисс по утраченным украинским территориям.

Фото и видео: YouTube / 60 Minutes