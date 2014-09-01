Зеленский допустил компромисс по утраченным украинским территориям

Вместе с тем он отметил, что эти территории никогда не будут признаны российскими.

Президент Украины допустил возможность компромисса по утраченным в ходе спецоперации территориям. Однако он пояснил, что Киев никогда не признает их принадлежащими России, "это принципиальная позиция", – передают слова Зеленского украинские СМИ.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что уступка украинских территорий России будет означать переход "красной линии" для Киева. Он неоднократно говорил, что справедливый мир будет возможен тогда, когда Украина вернет все утраченные земли.

Но если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем дипломатическим путем, я думаю, что, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь. Владимир Зеленский, Президент Украины

Ранее мы писали, что Грузия сократила срок безвизового пребывания украинцев в республике. Теперь украинцы, которые въехали в страну до 24 февраля 2025 года, смогут оставаться в Грузии до 24 февраля 2026 года. Те же, кто прибыл в республику позже этой даты, будут подчиняться новым условиям.

Фото: Telegram / Zelenskiy / Official