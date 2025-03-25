Жители России и Европы увидели в небе необычные спирали из-за работы SpaceX

Причиной этих внеземных кругов на полях в небе стал выброс в космическом пространстве топлива ракеты Falcon 9, которая вращалась вокруг своей оси, чтобы стабилизировать полет.

Жители нескольких российских городов, а также Европы увидели в ночном небе необычную светящуюся спираль. В частности, об странном природном явлении сообщили паблики в мессенджере Telegram из Калининграда, Ростова-на-Дону и Краснодара "Клопс", "Это Ростов новости" и "Кубань 24". Дополнительно картину можно было заметить на территории Германии, Великобритании и Польши.

Очевидец под ником 5 Minuten Kärnten в социальных сетях написал о том, что речь идет о спиралевидном, сине-беловатом светящимся образованим, которое оставалось видимым в небе в течение нескольких минут. Он добавил, что сияние медленно менялось и растворялось. Оно напомнило свидетелю событий на светящуюся галактику или искусственно созданное явление. Позже происхождение уникального события объяснил польский астроном Кароль Вуйчицкий. Эксперт указал, что 24 марта с космической базы в американском штате Флорида стартовала ракета компании SpaceX Falcon 9. Астроном добавил, что светящаяся спираль была ничем иным, как следами сброса топлива. В целях с стабилизации полета ракета часто вращалась вокруг своей оси.

Во время планового схода с орбиты, до того как вторая ступень ракеты войдет в атмосферу и сгорит, часто происходит сброс остатков топлива. Это уже происходит в космосе, то есть в нескольких сотнях километров над Землей, где нет воздуха, поэтому выбрасываемые газы не расходятся хаотично, а образуют симметричные структуры. Кароль Вуйчицкий, польский специалист

Уэбб раскрывает истинную природу спиральной галактики "Космический торнадо".

Фото и видео: Telegram / Регнум, соцсети