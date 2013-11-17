Уэбб раскрывает истинную природу спиральной галактики "Космический торнадо"

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел прекрасное сочетание близлежащего протозвёздного выброса, известного как Хербиг-Аро 49/50.

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" NASA/ЕКА/CSA запечатлел прекрасное сочетание близлежащего протозвёздного выброса, известного как Хербиг-Аро 49/50, с идеально расположенной более удалённой спиральной галактикой. Благодаря близкому расположению этого объекта Хербиг-Аро к Земле это новое составное инфракрасное изображение выброса молодой звезды позволяет исследователям изучать детали в малых пространственных масштабах, как никогда раньше. С помощью "Джеймса Уэбба" мы можем лучше понять, как активность выбросов, связанная с формированием молодых звёзд, может влиять на окружающую их среду.

Это новое составное изображение объединяет наблюдения, полученные с помощью NIRCam (камеры ближнего инфракрасного диапазона) и MIRI (инструментов среднего инфракрасного диапазона) телескопа "Уэбб", что позволяет рассмотреть в высоком разрешении мельчайшие детали этой бурлящей активности. Гербиг-Харо 49/50 находится примерно в 630 световых годах от Земли в созвездии Хамелеон.

Объекты Хербига-Аро — это выбросы, образующиеся в результате струй, исходящих от близлежащей формирующейся звезды. Выбросы, которые могут простираться на световые годы, попадают в более плотную область вещества. Это создаёт ударные волны, нагревающие вещество до более высоких температур. Затем вещество остывает, излучая свет в видимом и инфракрасном диапазонах.

Когда в 2006 году космический телескоп "Спитцер" НАСА наблюдал его, учёные назвали Хербиг-Аро 49/50 (HH 49/50) "космическим торнадо" из-за его спиралевидной формы, но они не были уверены в природе размытого объекта на конце "торнадо". Благодаря более высокому разрешению изображений "Уэбб" по-новому показывает HH 49/50, раскрывая тонкие особенности возмущённых областей в потоке, показывая, что размытый объект — это далёкая спиральная галактика, и демонстрируя множество далёких фоновых галактик.

Ученые презентовали на видеозаписи специальную визуализацию данных о Хербиге-Аро 49/50, полученную космическим телескопом "Джеймс Уэбб" НАСА/ЕКА/КАС. Это поток от близлежащей звезды, которая всё ещё формируется, в ближнем и среднем инфракрасном свете с высоким разрешением, полученном с помощью инструментов NIRCam и MIRI. Сложные особенности потока, представленные красновато-оранжевым цветом, дают подробное представление о том, как формируются молодые звёзды и как их активность влияет на окружающую среду. Случайное расположение в этом направлении на небе обеспечивает прекрасное сочетание этого близлежащего объекта Хербига-Аро (расположенного в пределах нашего Млечного Пути) с более удалённой спиральной галактикой на заднем плане.

Известно, что HH 49/50 находится в комплексе облаков Хамелеон I, одной из ближайших областей активного звездообразования в нашем Млечном Пути, где формируются многочисленные звёзды малой массы, похожие на наше Солнце. Этот комплекс облаков, вероятно, похож на среду, в которой сформировалось наше Солнце. Прошлые наблюдения за этой областью показывают, что поток HH 49/50 удаляется от нас со скоростью 100–300 километров в секунду и является лишь частью более крупного потока.

Наблюдения Webb с помощью NIRCam и MIRI за HH 49/50 позволяют отследить расположение светящихся молекул водорода, молекул угарного газа и заряженных частиц пыли, которые представлены оранжевым и красным цветами, когда протозвёздная струя врезается в эту область. Наблюдения Webb позволяют изучить детали в небольших пространственных масштабах, что поможет астрономам смоделировать свойства струи и понять, как она влияет на окружающий материал. Дугообразные структуры в HH 49/50, похожие на водяную струю, создаваемую быстро идущим судном, указывают на источник этого выброса. Основываясь на прошлых наблюдениях, учёные предполагают, что протозвезда, известная как Cederblad 110 IRS4, является вероятным источником активности струи.

CED 110 IRS4, расположенная примерно в 1,5 световых годах от HH 49/50 (в правом нижнем углу изображения Уэбба), является протозвездой I класса. Протозвезды I класса — это молодые объекты (возрастом от десятков тысяч до миллиона лет), которые в основном набирают массу. Обычно они окружены заметным диском из материала, который всё ещё падает на протозвезду. Недавно учёные использовали наблюдения Webb с помощью NIRCam и MIRI, чтобы изучить эту протозвезду и составить список ледяных компонентов её окружения.

Эти подробные изображения дуг в HH 49/50, полученные телескопом "Джеймс Уэбб", позволяют более точно определить направление источника струи, но не все дуги направлены в одну и ту же сторону. Например, есть интересная особенность (в правом верхнем углу основного потока), которая может быть случайным наложением другого потока, связанного с медленной прецессией источника прерывистой струи. Кроме того, эта особенность может быть результатом разделения основного потока.

Галактика, которая случайно оказалась на кончике HH 49/50, — это гораздо более удалённая спиральная галактика, повёрнутая к нам ребром. У неё заметная центральная выпуклость, обозначенная синим цветом, которая указывает на расположение более старых звёзд. Выпуклость также имеет намёки на "боковые ветви", что позволяет предположить, что это может быть спиральная галактика с перемычкой. Красноватые сгустки в спиральных рукавах указывают на расположение тёплой пыли и групп формирующихся звёзд. В этих пыльных областях галактики даже видны пустые пузыри, как в соседних галактиках, которые Уэбб наблюдал в рамках программы PHANGS.

Уэбб запечатлел эти два не связанных между собой объекта в удачный момент. В течение тысяч лет край HH 49/50 будет расширяться и в конечном итоге закроет собой далёкую галактику.

"Потенциально опасный" астероид размером с пирамиду в эту среду совершит самое близкое к Земле приближение за более чем 100 лет.

Фото и видео: YouTube / HubbleWebbESA; NASA, ESA, CSA, STScI, Дж. ДеПаскуале, Л. Хустэк, Г. Бэкон, Р. Кроуфорд, Д. Киршенблат, К. Нивс, Алисса Пейган, Ф. Саммерс