"Потенциально опасный" астероид размером с пирамиду в эту среду совершит самое близкое к Земле приближение за более чем 100 лет

Огромный космический камень 2014 TN17 достаточно велик, чтобы уничтожить целый город, но он не представляет опасности для нашей планеты, когда пролетит мимо в эту среду (26 марта). Исследователи будут внимательно следить за ним во время его приближения.

"Потенциально опасный" астероид размером с пирамиду на этой неделе пролетит мимо Земли со скоростью около 48 000 миль в час (77 300 км/ч), приблизившись к нашей планете на минимальное расстояние за более чем 100 лет. Но, согласно данным, этот массивный космический камень не представляет никакой угрозы для нас ни сейчас, ни в будущем.

В среду (26 марта), примерно в 7:30 утра по восточному времени, астероид 2014 TN17 пройдет на расстоянии 3,2 миллиона миль (5,1 миллиона километров) от Земли — или примерно в 13 раз дальше, чем Луна, по данным Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА. Это самое близкое сближение, предсказанное для астероида за почти 300 лет моделирования в Лаборатории реактивного движения, которое включало расчёты всех его пролётов в период с 1906 по 2200 год.

По оценкам исследователей, его ширина составляет около 540 футов (165 метров). Это немного больше, чем высота Великой пирамиды Хеопса в Египте, и делает его достаточно большим, чтобы уничтожить город, если он столкнётся с нашей планетой. НАСА классифицирует 2014 TN17 как "потенциально опасный" из-за его размера и периодической близости к Земле. Однако это не означает, что он опасен.

Во время предстоящего пролёта астероид будет находиться слишком далеко, чтобы его можно было наблюдать с помощью телескопа для наблюдения за звёздами или бинокля для наблюдения за звёздами. Однако он достаточно велик, чтобы исследователи могли его изучить, и в настоящее время запланировано его наблюдение с помощью системы Goldstone Солнечной системы (GSSR) НАСА в Калифорнии, которая специализируется на наблюдении за объектами Солнечной системы, проходящими мимо нас.

В последние годы телескоп GSSR помог выявить необычную форму "снеговика" одного астероида, обнаружить изменения в орбитальных траекториях другого и открыть мини-спутник, вращающийся вокруг третьего. Предстоящие наблюдения могут дать не менее интересную информацию об астероиде 2014 TN17.

Близкие встречи

По данным Центра малых планет Международного астрономического союза, в настоящее время известно около 2500 потенциально опасных астероидов. Ни один из них не столкнётся с Землёй в ближайшее время. Однако некоторые из них приблизятся довольно близко. Одним из таких космических камней является потенциальный астероид-убийца 2024 YR4, который попал в заголовки новостей в начале этого года, когда вероятность его столкновения с нашей планетой в 2032 году достигла 3,1%. С тех пор вероятность столкновения снизилась до нуля. Однако всё ещё есть небольшая вероятность того, что он может врезаться в Луну.

Ещё один астероид, который пролетит рядом с Землёй, — это массивный "бог хаоса" Апофис, который в 2029 году приблизится к нашей планете ближе, чем некоторые спутники. В настоящее время шанс того, что он столкнётся с нами, равен нулю. Некоторые исследователи предупреждают, что ситуация может измениться, если его траекторию изменит другой астероид по пути — и мы можем не заметить этого в течение нескольких лет. Однако это очень маловероятно.

В 2022 году миссия NASA по двойному перенаправлению астероидов (DART) продемонстрировала нашу способность отклонять потенциально разрушительные столкновения, направляя космические аппараты на приближающиеся астероиды, чтобы изменить их траекторию. Однако этот метод требует заблаговременного предупреждения и большого количества данных об астероиде-цели, что делает поиск и отслеживание этих потенциально опасных космических камней приоритетной задачей.

Менее обеспеченных рабочих могли хоронить вместе с представителями высшего класса в гробницах-пирамидах.

Фото: NASA/JPL-Caltech