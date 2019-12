Аппарат связи успешно вышел на орбиту.

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками связи. Запуск проводился на космодроме на мысе Канаверал. Старт ракете дали в 19:10 по времени Восточного побережья США 16 декабря. Об этом говорится в официальном аккаунте в Twitter.

Спутник удалось вывести на орбиту спустя 33 минуты после запуска. Он соединит Японию с восточной частью России и Юго-Восточной Азией, островами Тихого океана. Аппарат JCSAT 18/Kacific 1 обладает широкополосной связью.

Первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Обтекатель разделился на две половины, которые спустились при помощи парашютов. Их специалистам найти не удалось.

Ранее Piter.tv писал о том, что первый прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях.

Фото: Twitter/SpaceX

Видео: YouTube/Bloomberg Technology