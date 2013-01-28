Захарова: Илон Маск не просил о политическом убежище в РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что предприниматель Илон Маск попросил у страны о политическом убежище. Такие слухи появились сегодня, 20 июня, передает "КП-Петербург".

Вопрос о достоверности данных спросили на полях Петербургского международного экономического форума.

У меня нет никакой информации, кроме той, которая уже есть в сети. Никаких документов у нас нет. Все вопросы надо задавать тем, кто это распространяет. Законодателям я, как гражданин РФ, посоветовала бы беспокоиться о гражданах России, а не о людях, которым это все не нужно.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ