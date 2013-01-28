  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Захарова: Илон Маск не просил о политическом убежище в РФ
Сегодня, 14:25
142
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Захарова: Илон Маск не просил о политическом убежище в РФ

0 0

Вопрос о достоверности данных спросили на полях ПМЭФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что предприниматель Илон Маск попросил у страны о политическом убежище. Такие слухи появились сегодня, 20 июня, передает "КП-Петербург"

Вопрос о достоверности данных спросили на полях Петербургского международного экономического форума. 

У меня нет никакой информации, кроме той, которая уже есть в сети. Никаких документов у нас нет. Все вопросы надо задавать тем, кто это распространяет. Законодателям я, как гражданин РФ, посоветовала бы беспокоиться о гражданах России, а не о людях, которым это все не нужно. 

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее на Piter.TV: фармацевтическое производство появится в Пушкинском районе. Объем инвестиций – 7 млрд рублей. 

Фото: Telegram / Мария Захарова 

Теги: илон маск, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии