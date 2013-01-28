Захарова: Илон Маск не просил о политическом убежище в РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что предприниматель Илон Маск попросил у страны о политическом убежище. Такие слухи появились сегодня, 20 июня, передает "КП-Петербург".
Вопрос о достоверности данных спросили на полях Петербургского международного экономического форума.
У меня нет никакой информации, кроме той, которая уже есть в сети. Никаких документов у нас нет. Все вопросы надо задавать тем, кто это распространяет. Законодателям я, как гражданин РФ, посоветовала бы беспокоиться о гражданах России, а не о людях, которым это все не нужно.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Ранее на Piter.TV: фармацевтическое производство появится в Пушкинском районе. Объем инвестиций – 7 млрд рублей.
Фото: Telegram / Мария Захарова
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