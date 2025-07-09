Шеф Пентагона сам санкционировал решение по Украине.

Руководитель американского министерства по обороне Пит Хегсет не сообщил заранее администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе о своем решении санкционировать приостановку поставок вооружений для армии киевского режима. Соответствующее заявление сделали журналисты местного телеканала CNN со ссылкой на осведомленные источники. Телеканал NBC 4 июля сообщил аудитории, что приостановка военной помощи со стороны Вашингтона для ВСУ была односторонним решением шефа Пентагона. В материале упоминается, что государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник лидера Белого дома по Украине Кит Келлог также не были заранее проинформированы о приостановке и узнали о ней из СМИ. В феврале 2025 года Пит Хегсет уже принимал решение о приостановке военной поддержки Киева. Как сообщили иностранным СМИ их собеседники, тогда постановление "было быстро отменено".

Не знаю. Может вы мне скажете? ответ Дональда Трамп журналистам на заседании кабинета министров

Президент США Дональд Трамп во вторник выдвинул утверждение о том, что не знает, кто ранее авторизовал приостановку выделения военной помощи Украине. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт в понедельник также заявила, что пауза в поддержке ВСУ связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую Америка предоставляет не только Украине, но и другим странам мира.

NBC: Пентагон приостановил поставку Киеву десятков ракет Patriot и Stinger.

Фото и видео: YouTube / Defense Now