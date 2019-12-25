Решение было принято еще в июне, но вступило в силу только сейчас.

Решение американского министерства по обороне приостановить поставки Вооруженным силам Украины определенных видов вооружений распространяется на десятки ракет-перехватчиков, необходимых для зенитных ракетных комплексов Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Соответствующее заявление сделали местные журналисты с телеканала NBC News со ссылкой на собственные источники. В иностранном СМИ заметили, что Пентагон заморозил поставки тысяч снарядов для гаубиц, свыше сотни управляемых ракет Hellfire и более 250 ракет GMLRS. Шеф профильного ведомства Пит Хегсет распорядился провести ревизию запасов имеющихся вооружений на складах США, которые ранее опустели из-за поставок для киевского режима.

Напомним, что авторы из издания The Politico уведомили аудиторию в том, что Пентагон приостановил отправку на Украину ракет для систем противовоздушной обороны и высокоточных боеприпасов. Согласно информации от газеты, инициатором данного шага выступил заместитель главы Минобороны США по политическим вопросам Элбридж Колби. Собственные источники иностранного СМИ отмечали, что решение о приостановке оказания некоторой помощи, согласованной при предыдущей администрации президента-демократа Джо Байдена, одобрено Белым домом в начале июня, но вступило в законную силу лишь сейчас.

Напомним, что 10 июня Пит Хегсет публично сообщил о том, его страна сокращает расходы, выделяемые на "Инициативу содействия безопасности Украины" (Ukraine Security Assistance Initiative). Американская программа является одним из каналов поставок оружия для ВСУ со стороны Вашингтона.

Пентагон: США намерены сократить расходы на закупки вооружения для Украины в 2026 году.

Фото: YouTube / Forbes Breaking News