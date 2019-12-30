SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников

Компания хочет обеспечить глобальный доступ в интернет.

Компания SpaceX вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink, отправленных в космос на ракете-носителе Falcon 9. Об этом сообщили в Twitter компании.

Запуск прошел в 05:19 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Спутники для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет разместятся на орбите высотой 290 км.

SpaceX анонсировала программу обеспечения глобального доступа к интернету Starlink в 2015 году. Она предполагает запуск около 12 тысяч спутников

Видео: YouTube / SpaceX