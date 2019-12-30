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SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников

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Компания хочет обеспечить глобальный доступ в интернет.

Компания SpaceX вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink, отправленных в космос на ракете-носителе Falcon 9. Об этом сообщили в Twitter компании.

Запуск прошел в 05:19 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Спутники для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет разместятся на орбите высотой 290 км.

SpaceX анонсировала программу обеспечения глобального доступа к интернету Starlink в 2015 году. Она предполагает запуск около 12 тысяч спутников

Видео: YouTube / SpaceX

Теги: spacex
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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