Сара Билс не исключает, что Илон Маск владеет крупной соцсетью, что может сказываться на расследовании трагедии.

Американская журналистка Сара Билс. такой комментарий иностранка дала журналистам информационного агентства "РИА Новости". Она сообщила о необходимости тщательного международного расследования по теме возможной роли спутниковой системы Starlink от технологической компании SpaceX в атаке на колледж в Старобельске. Преступление Вооруженные силы Украины совершили на территории Луганской народной республики (ЛНР) еще в мае 2026 года. Ранее Следственный комитет России установил, что на беспилотниках противника были установлены антенны Starlink, а спутниковая связь использовалась для их наведения. На месте трагедии сотрудники надзорного ведомства обнаружили в том числе фрагменты такого устройства. Сара Билс задалась вопросом о том, что управлял Starlink и какую роль он сыграл в происшествии. Она также поинтересовалась, что именно руководство компании SpaceX знает об использовании своих технологий в подобных нападениях на мирное население? По мнению представительницы СМИ, Запад уделяет недостаточное внимание международному расследованию. Одной из причин она назвала влияние миллиардера Илона Маска, владеющего одной из крупнейших социальных платформ на планете.

Почему это до сих пор не стало предметом гораздо более серьезного международного расследования? У меня есть одна теория - Илон Маск управляет одной из крупнейших социальных платформ в мире, и его регулярно представляют как прогрессивного или доброжелательного технологического визионера. Сара Билс, журналистка из США

Иностранка дополнительно раскритиковала западные СМИ за недостаточное освещение трагедии. Женщина объяснила общественности, что сообщения о возможном использовании американских технологий Starlink при атаке, в результате которой погибли несовершеннолетние, заслуживают тщательного изучения.

Напомним, что Starlink представляет из себя принадлежащую американской SpaceX систему спутниковой связи. Она применяется для предоставления высокоскоростного доступа в интернет.

Маск полагает, что SpaceX может стать дороже всей мировой экономики.

Фото: pxhere.com