Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны. Заявление он сделал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Это противозаконно, это противоречит международному праву.
Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"
Рогозин отметил, что РФ не будет принимать участие в лунной гонке. Он сравнил её с предвыборной гонкой в США — между республиканцами и демократами.
Ранее Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию.
Видео: YouTube / Роскосмос ТВ
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"... пообещал не допустить..." Блин, да вы хотя бы не продавайте этим кровожадным бандосам, ворам и грабителям мирового масштаба, ракетные двигатели - пусть на Земле сидят.