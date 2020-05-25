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Сегодня, 12:24
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Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны

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Он отметил, что РФ не будет принимать участие в лунной гонке.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны. Заявление он сделал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Это противозаконно, это противоречит международному праву.

Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Рогозин отметил, что РФ не будет принимать участие в лунной гонке. Он сравнил её с предвыборной гонкой в США — между республиканцами и демократами.

Ранее Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию.

Видео: YouTube / Роскосмос ТВ

Теги: луна, рогозин, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 12:57

"... пообещал не допустить..." Блин, да вы хотя бы не продавайте этим кровожадным бандосам, ворам и грабителям мирового масштаба, ракетные двигатели - пусть на Земле сидят.

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