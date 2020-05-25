Он отметил, что РФ не будет принимать участие в лунной гонке.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны. Заявление он сделал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Это противозаконно, это противоречит международному праву. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Рогозин отметил, что РФ не будет принимать участие в лунной гонке. Он сравнил её с предвыборной гонкой в США — между республиканцами и демократами.

Ранее Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию.

Видео: YouTube / Роскосмос ТВ