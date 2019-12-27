Техническую подготовку, по словам главы "Роскосмоса", начнут сейчас.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию. Заявление он сделал в эфире радио "Комсомольская правда".

Рогозин считает, что Россия всегда была лидером в создании орбитальных станций. Он отметил, что пока непонятно — будет ли новая станция международной или национальной.

Этот вопрос решат в ближайшее время. Техническую подготовку, по словам главы "Роскосмоса", начнут сейчас.

Ранее Рогозин прокомментировал слова Трампа о "супер-пупер ракете".

Видео: Youtube/Роскосмос ТВ