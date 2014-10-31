Астронавты Artemis II облетят Луну и вернутся в середине апреля

Астронавты миссии NASA удалились от нашей планеты на 406,7 тысячи километров.

Экипаж пилотируемой миссии Artemis II отдалился от Земли на 406,7 тысячи километров, побив рекорд 1970 года по дальности полёта, сообщает NASA. В американском космическом агентстве назвали это достижение новой вехой для человечества. Максимальное расстояние, которое преодолели астронавты, составило 252 752 мили, что превышает предыдущий рекорд "Аполлона-13" примерно на 4 102 мили.

NASA запустило трансляцию облёта Луны миссией. Сейчас экипаж находится достаточно близко к спутнику, чтобы проводить научные наблюдения. Космический аппарат сориентирован таким образом, что иллюминаторы направлены на лунную поверхность. Среди объектов для изучения — область Рейнер Гамма в Океане Бурь. В ближайшие годы NASA отправит туда лунный посадочный модуль для исследования магнитных аномалий. Понимание движения пыли может помочь в планировании поселений людей на Луне.

Пилотируемый корабль с четырьмя астронавтами запустили к Луне 1 апреля. Экспедиция вокруг спутника и обратно продлится десять дней. Экипаж пролетит на расстоянии примерно 8 тысяч километров от лунной поверхности. Цель миссии — испытательная: астронавты проверят работу систем и оборудования для будущих экспедиций и высадки на Луну, запланированной на 2028 год. На борту находятся три астронавта NASA — командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалист Кристина Кох, а также представитель Канадского космического агентства Джереми Хансен.

Ранее мы сообщили о том, что в первый день апреля в Петербурге будет солнечно и относительно прохладно.

