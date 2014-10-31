Астронавты Artemis II облетят Луну и вернутся в середине апреля

Экипаж пилотируемой миссии Artemis II отдалился от Земли на 406,7 тысячи километров, побив рекорд 1970 года по дальности полёта, сообщает NASA. В американском космическом агентстве назвали это достижение новой вехой для человечества. Максимальное расстояние, которое преодолели астронавты, составило 252 752 мили, что превышает предыдущий рекорд "Аполлона-13" примерно на 4 102 мили.
NASA запустило трансляцию облёта Луны миссией. Сейчас экипаж находится достаточно близко к спутнику, чтобы проводить научные наблюдения. Космический аппарат сориентирован таким образом, что иллюминаторы направлены на лунную поверхность. Среди объектов для изучения — область Рейнер Гамма в Океане Бурь. В ближайшие годы NASA отправит туда лунный посадочный модуль для исследования магнитных аномалий. Понимание движения пыли может помочь в планировании поселений людей на Луне.
Пилотируемый корабль с четырьмя астронавтами запустили к Луне 1 апреля. Экспедиция вокруг спутника и обратно продлится десять дней. Экипаж пролетит на расстоянии примерно 8 тысяч километров от лунной поверхности. Цель миссии — испытательная: астронавты проверят работу систем и оборудования для будущих экспедиций и высадки на Луну, запланированной на 2028 год. На борту находятся три астронавта NASA — командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалист Кристина Кох, а также представитель Канадского космического агентства Джереми Хансен.
