Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту "Прогресс МС-30"

Грузовой корабль привезет на МКС новый скафандр.

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-30". Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Старт ракеты с космодрома "Байконур" произошел в ночь на 28 февраля. Грузовой корабль привезет на Международную космическую станцию (МКС) новый скафандр. "Прогрессу МС-30" предстоит сделать 34 оборота вокруг Земли перед тем, как пристыковаться к станции. Его полет займет 49 часов 40 минут.

Ранее мы сообщали, что США провели тестовый пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III.

Видео: Роскосмос