В Якутии приземлился фрагмент отделяющейся части ракеты "Союз-2.1б". Об этом сообщили в Telegram-канале республиканской Службе спасения.

Инцидент произошел вечером 28 декабря. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с двумя спутниками "Аист-2Т" и 50 попутными аппаратами стартовала с космодрома Восточный. Отмечается, что она вывела на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора. Падение фрагмента ракеты зафиксировали в районе сельского поселения Югюлятский наслег.

На месте работают экологи из Москвы, Хабаровска и Якутска. Специалисты замеряют уровень радиации. Отмечается, что в соответствии с планом полета отработанные элементы конструкции ракеты могут приземляться в четырех районах Якутии.

Ранее Минобороны сообщило об успешном пуске ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Плесецка.

Видео: Telegram / Служба спасения Якутии