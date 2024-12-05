Минобороны сообщило об успешном пуске ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Плесецка

Космический аппарат принят на управление ВКС России.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с территории космодрома Плесецк на расчетную околоземную орбиту прошел в штатном режиме, а запущенный космический аппарат выведен на целевую орбиту в запланированное время. Соответствующими данными с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы российского министерства по обороне. В профильном ведомстве добавили, что сейчас аппарат принят на управлении наземными средствами космических войск при Воздушно-космических силах страны (ВКС РФ), с устройством устойчиво поддерживается телеметрический контакт, а бортовые системы функционируют в обычном режиме.

После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Степановича Титова. пресс-слкжба Минобороны России

Напомним, что отечественная ракета стартовала 25 декабря в 17:11 дня по московскому времени.

Фото и видео: Минобороны России