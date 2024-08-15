Ракета-носитель "Союз 2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-27" стартовала с Байконура

Отмечается,что пуск ракеты будет посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ракета-носитель "Союз 2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-27" стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Старт ракеты состоялся утром 8 апреля. В состав корабля "Союз МС-27" вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. Полет корабля к МКС пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет 3 часа 17 минут. Продолжительной полета экипажа на МКС составит 245 суток. Отмечается,что пуск будет посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ранее мы сообщали, что корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС.

Видео: Роскосмос