Первая коммерческая южнокорейская ракета разбилась сразу после старта

Южнокорейская коммерческая ракета-носитель Hanbit-Nano с пятью спутниками загорелась и упала через 30 секунд после запуска с территории космодрома в Бразилии. В компании-операторе Innospace объяснили произошедшее аномалией. Соответствующими данными с мировой общественностью поделились иностранные журналисты из издания Yonhap. В СМИ добавили, что запуск ракеты ранее откладывался несколько раз. Речь шла о первой попытке такого старта. В декабре миссия не могла состояться из-занеисправностьи в системе охлаждения первой ступени. В следующий раз проблема возникла с наземной системой электропитания.

После внештатной ситуации трансляция с космодрома в социальных сетях была прервана. В компании Innospace уведомили, что во время полета была выявлена аномалия и ракета упала в пределах зоны безопасности. Никто не пострадал. На земле также не зафиксированы повреждения по сведениям от представителе портала Сhosun. Как отмечает местное издание, после инцидента акции Innospace упали примерно на 22 процента.

Напомним, что Hanbit-Nano представляет из себя двухступенчатую ракету-носитель с гибридным двигателем тягой в 25 тонн, который приводит в движение первую ступень. В второй ступени специалисты используют двигатель на жидком метане и кислороде. В случае удачного старта ожидалось, что Hanbit-Nano доставит на низкую околоземную орбиту пять аппаратов для международных клиентов из Бразилии и Индии.

Сама компания Innospace основана в 2017 году. Там трудятся 260 человек. Все технологии запуска в космическое пространство эксперты разработали собственными силами по информации от генерального директора Кима Су Джона в интервью изданию Space. Innospace в настоящее время дополнительно занимается разработкой более крупных и мощных ракет, таких как Hanbit-Micro и Hanbit-Mini.

