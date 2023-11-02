Испытания состоялась на базе "Ванденберг".

Американские военнослужащие провели тестовый запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты под названием Minuteman III. Соответствующая информация опубликована в официальных ресурсах местной военной базе космических сил США "Ванденберг". Исполняющий обязанности министра Военно-воздушных сил страны Гэри Эшворт сообщил о том, что испытания МБР является одним из способом,с помощью которого министерство по обороне страны демонстрирует мировой общественности свою готовность, а также точность и профессионализм в вопросе ядерных сил. Также мероприятия подтвердили летальность оружия и эффективность миссии по ядерному сдерживанию. В рамках тестирования ракеты эксперты собирили сведения о производительности, точности, надежности и других показателях. Будет проведена оценка пуска, состояние и возможности улучшения носителя.

Невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III выпущена в рамках тестового испытания в час ночи (12.26 по московскому времени) 19 февраля 2025 года публикация на сайте

Напомним, что в общей сложности Вашингтон провел более 300 подобных пусков. Последний раз он проводился в ноябре, после президентских выборов в стране, на которых победу одержал Дональд Трамп.

Пентагон не стал комментировать возможную отправку Киеву снарядов с ураном.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости