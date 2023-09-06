США заранее предупредили Россию об учебном пуске ракеты Minuteman III 6 сентября

Американская администрация заранее предупредила Россию о намерении провести шестого сентября учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель местного оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник заметил, что командование глобального удара провело миссию утром. Ракета не была оснащена боевым зарядом. Старт состоялся с территории базы Ванденберг при космических силах страны, размещенных в штате Калифорния.
США передали предварительное уведомление о пуске и заблаговременно уведомили российское правительство. Целью программы испытательных пусков МБР является демонстрация готовности ядерных сил США и обеспечение уверенности в поражающей способности.
Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона
Напомним, что предыдущие испытания Minuteman III проводились в апреле 2023 года.
США не считают, что ведут войну против России.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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