США не считают, что ведут войну против России

Патрик Райдер прокомментировал развитие украинского кризиса.

Американские власти не считают, что ведут войну против России. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Таким образом чиновник ответил на вопрос прессы о том, движется ли украинский конфликт к полномасштабным военным действиям на геополитической арене или, страны "Большой двадцатки" (G20) смогут найти мирное решение в ходе встречи, которая пройдет в Индии в сентябре 2023 года.

США не находятся в состоянии войны с Россией. Мы сконцентрированы на том, чтобы поддерживать Украину, чтобы она могла защищать себя и свой суверенитет. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, коллективный Запад во главе с Вашингтном ведет против России необъявленную гибридную войну, используя киевские власти в качестве силового инструмента. Дипломат считает, что данная политическая линия "вписывается и в общие усилия Вашингтона и Брюсселя по поддержанию глобального доминирования".

Пентагон сообщил о встрече военных США с китайскими коллегами на Фиджи.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News