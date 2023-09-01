Пентагон сообщил о встрече военных США с китайскими коллегами на Фиджи

Патрик Райдер заметил, что КНР игнорируют предложения США в последнее время.

Руководитель Индо-Тихоокеанского командования США Джон Аквилино провел рабочую встречу с китайскими коллегами на Фиджи в середине августа 2023 года. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Иностранный специалист заметил, что данное мероприятие проводилось на полях международной конференции в сфере безопасности. В нем были задействованы делегации из 27 государств мира.

Я хотел бы указать, что адмирал Аквилино недавно провел на Фиджи встречу с представителями КНР. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что конференция по безопасности на Фиджи прошла 16 августа. В ней приняла участие китайская делегация во главе с заместителем начальника Объединенного штаба Центрального военного совета Китая Сюй Цилинем. Ранее о встрече представителей США и Китая на этом мероприятии публично не сообщалось. Патрик Райдер пояснил, что представители Пекина в последние месяцы игнорируют предложения со стороны властей США провести контакты на уровне министров обороны, а также практически на всех других уровнях.

Пентагон создаст сайт по объяснению аномальных явлений.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News