Пентагон создаст сайт по объяснению аномальных явлений

Патрик Райдер рассказал о предназначении нового онлайн-ресурса.

Американское оборонное министерство создаст интернет-страницу, посвященную аномальным явлениям и объяснению их природы. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Иностранный специалист объяснил прессе, что на онлайн-ресурс военнослужащие будут выкладывать фотографии и видеозаписи по мере рассекречивания данных, а дополнительно к этим материалам будет пригалаться проведенный анализ. Дополнительно на сайте эксперты будут публиковать ответы на наиболее часто задавающиеся вопросы по теме.

Министерство запускает сайт под эгидой управления по изучению аномальных явлений, чтобы предоставлять общественности информацию об усилиях управления по пониманию и разбору необъяснимых аномальных явлений. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News