Пентагон не ответил о допуске Маска к тайнам после скандала с наркотиками

Патрик Райдер оценил данные о возможном употреблении бизнесменом запрещенных веществ.

Официальный представитель американского оборонного министерства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер не ответил на вопрос журналистов в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне о том, будет ли пересмотрен допуск американского миллиардера, основателя компании SpaceX Илона Маска к секретным данным после сообщений западных СМИ об употреблении предпринимателем наркотических веществ.

Из соображений охраны частной жизни мы не можем обсуждать секретный допуск отдельных персон. Я бы посоветовал обратиться в компанию Маска с этим вопросом. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Таким образом эксперт из Пентагона отреагировал просьбу прокомментировать перспективы сохранения или потери допуска Илоном Маском на фоне сообщений публикации издания The New Yorker. Авторы статьи утверждали, что американский миллиардер употребляет кетамин, но особенно часто это происходит в последние годы.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now