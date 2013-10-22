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США, Республика Корея и Япония запустят механизм обмена информацией по пускам КНДР

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Патрик Райдер оценил сотрудничество между тремя государствами.

Американская администрация, Республика Корея и Япония планируют запустить в конце 2023 года механизм обмена информацией по ракетным пускам Северной Кореи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник пояснил, что цель заключается в том, чтобы страны могли гарантировать расширение и ускорение коммуникационных процессов в том случае, если в регионе возникнет потенциальная угроза.

Что касается противоракетной обороны, то к концу этого года наши три страны задействуют механизм обмена данными в рамках мер по предупреждению о ракетных пусках в режиме реального времени, что позволит улучшить совместный процесс обнаружения и оценки запусков ракет КНДР.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Эксперт назвал "опасными провокационные заявления из КНДР" о прошедшей на прошлой неделе в США встрече американского, южнокорейского и японского лидеров.

Пентагон заявил, что не раскроет информацию о переданных Украине кассетных боеприпасах.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: ввс сша, кндр, патрик райдер, пентагон, северная корея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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