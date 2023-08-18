Пентагон заявил, что не раскроет информацию о переданных Украине кассетных боеприпасах

Патрик Райдер рассказал, почему ВСУ не получают технические данные об американской технике.

Американское оборонное ведомство не намерено раскрывать технические данные о кассетных боеприпасах, которые ранее были переданы Вооруженным силам Украины для того, чтобы не предоставлять преимущество противникам. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Пентагоне сделал официальный представитель оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Корреспонденты спросили о том, почему власти США ранее постановили засекретить технические данные об испытаниях таких снарядов.

Сведения могут дать потенциальному противнику представление о специфике, эффективности вооружений, дальности действия оружия. Есть аспект исследований и испытаний... Но это не та информация, которая имеет отношение к конечному пользователю. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Официальный представитель Пентагона пояснил, что нельзя путать "засекреченную информацию об исследованиях" с сведениями, касающиеся оперативного использования техники или системы вооружений. Бригадный генерал ВВС США добавил, что ВСУ выполняют свои обязательства по надлежащему применению кассетных боеприпасов.

Пентагон подтвердил, что США готовы обучать у себя украинских пилотов управлению F-16.

Фото и видео: YouTube / Defense Now