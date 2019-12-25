Пентагон подтвердил, что США готовы обучать у себя украинских пилотов управлению F-16

Патрик Райдер раскрыл планы Вашингтона по тренировкам украинских летчиков.

Американские власти готовы при необходимости обучать на собственной территории украинских военнослужащих пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-16. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Пентагоне сделал официальный представитель оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Эксперт оценил информацию от новостного агентства The Reuters о том, что власти страны дали согласие на передачу Данией и Нидерландами самолетов F-16 американского изготовления. Эксперт не стал подтверждать данные источников агентства.

США готовы поддержать усилия по обучению в координации с коалицией и провести обучение украинских пилотов на территории США, если возможности обучения в Европе будут исчерпаны. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон: Киев передает США информацию о применении кассетных снарядов.

Фото и видео: YouTube / Defense Now