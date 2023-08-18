Пентагон: Киев передает США информацию о применении кассетных снарядов

Патрик Райдер оценил информацию, поступающую от ВСУ.

Украинские власти передают американским партнерам информацию о "надлежащем" использовании предоставленных Вашингтоном кассетных боеприпасов. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Пентагоне сделал официальный представитель оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Все указывает на то, что украинцы используют эти боеприпасы в соответствии со своими обязательствами надлежащим образом, основываясь на информации, которую они нам предоставляют. Так что с нашей стороны нет никаких обеспокоенностей. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что лидер Белого дома Джо Байден публично заявил 7 июля о решении Вашингтона начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова подчеркивала, что такие военные поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание регионального кризиса.

США не изменили статус готовности своих ядерных сил из-за шагов России и Белоруссии.

Фото и видео: YouTube / Defense Now