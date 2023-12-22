В Ленобласти пройдут взрывные работы в мае

С 2 по 31 мая в Выборгском районе будет шумно.

В Ленинградской области пройдут плановые взрывные работы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Обращаем внимание жителей и гостей Ленинградской области, что в период со 2 по 31 мая в Выборгском районе будут проводиться плановые взрывные работы. Просьба сохранять спокойствие! Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области

Грохот создается во время работ. Жителей попросили не переживать.

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Фото: Pxhere