В Ленобласти пройдут взрывные работы в мае

В Ленинградской области пройдут плановые взрывные работы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обращаем внимание жителей и гостей Ленинградской области, что в период со 2 по 31 мая в Выборгском районе будут проводиться плановые взрывные работы. Просьба сохранять спокойствие!
Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области
Грохот создается во время работ. Жителей попросили не переживать.
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Фото: Pxhere
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