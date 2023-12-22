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В Ленобласти пройдут взрывные работы в мае
Сегодня, 12:00
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В Ленобласти пройдут взрывные работы в мае

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С 2 по 31 мая в Выборгском районе будет шумно.

В Ленинградской области пройдут плановые взрывные работы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Обращаем внимание жителей и гостей Ленинградской области, что в период со 2 по 31 мая в Выборгском районе будут проводиться плановые взрывные работы. Просьба сохранять спокойствие!

Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области

Грохот создается во время работ. Жителей попросили не переживать.

Ранее мы писали, что популярные экотропы под Петербургом стали платными.

Фото: Pxhere

Теги: взрывные работы, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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