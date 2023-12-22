Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Подразделения российской группировки войск "Днепр" нанесли за минувшие сутки поражение живой силе в составе двух бригад Вооруженных сил Украины, размещенных в зоне проведения специальной военной операции на территории Запорожской и Херсонской областях. В результате противник лишился 20 человек личного состава, 155-мм гаубицу М777 американского производства. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 мая поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер добавил, что средствами противовоздушной обороны ликвидированы восемь украинских беспилотников одна управляемая авиационная бомба "Хаммер".

Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Каменское Запорожья, Ивановка и Степовое Херсонской области. Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Жителя Приморья задержали по подозрению в госизмене и работе на ГУР Минобороны Украины.

Фото и видео: Минобороны России