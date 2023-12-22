  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:40
135
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Жителя Приморья задержали по подозрению в госизмене и работе на ГУР Минобороны Украины

0 0

Россиянин собирал данные, которые могли навредить безопасности страны.

На территории Приморского края  возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в государственной измене и работе на военную разведку киевского режима при министерстве по обороне Украины. Операция по выявлению преступника велась силами УФСБ РФ. Соответствующей информацией в собственном Telegram-канале поделились представители региональной антитеррористической комиссии.

Диверсант действовал по заданию кураторов из нацистской военной разведки и собирал данные об объектах военной инфраструктуры края. 

пресс-служба УФСБ РФ

Напомним, что фигуранту расследования грозит пожизненное лишение свободы. Следственные органы полагают, что мужчина полностью осознавал возможность использования информации против национальной безопасности своей страны.

В России раскрыли группировку, обналичившую 18 миллиардов рублей.

Фото и видео: Telegram / Антитеррор Приморья

Теги: госизмена, приморский край, приморье, фсб
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии