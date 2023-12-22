На улице Стасовой жители потушили пожар в квартире

В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня, 17 мая, в Красногвардейском районе произошел пожар. На улице Стасовой в доме 2 вспыхнула двухкомнатная квартира. На балконе площадью четыре квадратных метра пламя охватило 1,5 "квадрата". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:10. Бороться с огнем отправились 15 спасателей и три спецмашины. Пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Замшиной улице мальчик попал под машину.

Фото: Piter.tv