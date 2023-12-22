На ЗСД зафиксирован суточный рекорд трафика

По информации пресс-службы "Магистрали северной столицы", вчера на ЗСД было совершено 397 605 транзакций или 266 786 поездок.

На Западном скоростном диаметре в Петербурге был зафиксирован новый рекорд суточного трафика, который примечателен тем, что был установлен в четверг.

По информации пресс-службы "Магистрали северной столицы", вчера на ЗСД было совершено 397 605 транзакций или 266 786 поездок. Это значение стало самым большим за все время эксплуатации магистрали.

Предыдущий рекорд был установлен год назад, 19 мая 2023 года, и составил 264 189 поездок за сутки. Уникальным является то, что абсолютный рекорд был установлен не в пятницу, как обычно, а в четверг, что является необычным с точки зрения нагрузки на дорогу. Не исключено, что новый рекорд может быть установлен уже сегодня с учетом благоприятной погоды.

Ранее мы сообщили о том, что во время "ЗСД Фонтанка Фест" 25 мая ожидаются ограничения движения.

Фото: Piter.TV