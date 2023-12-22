Во время "ЗСД Фонтанка Фест" 25 мая ожидаются ограничения движения

Это будет 6-ый ежегодный международный "ЗСД Фонтанка Фест".

На ЗСД 25 мая 2024 года состоится 6-ый ежегодный международный "ЗСД Фонтанка Фест". Движение по Западному скоростному диаметру будет ограничено во время проведения Фестиваля, сообщила пресс-служба ООО "Магистраль северной столицы".

С 16:00 25 мая до окончания мероприятия (планируемое время 01:00 26 мая) закрыто движение транспорта на всем участке от Богатырского проспекта до набережной реки Екатерингофки в южном направлении (в северном направлении движение осуществляется в обычном режиме). Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы Е-18 "Скандинавия" возможен на КАД (Север), Шуваловский пр. и Богатырский пр.

Для движения транспорта закрыты следующие заезды на ЗСД в южном направлении:

– с 16:00 25 мая до окончания мероприятия (планируемое время 01:00 26 мая) закрыт заезд на ЗСД с Богатырского проспекта в южном направлении.

– с 16:00 25 мая до окончания мероприятия (планируемое время 01:00 26 мая) закрыты заезды на ЗСД с Васильевского острова (с наб. Макарова и с пр. Крузенштерна) в южном направлении.

Инфографика: ЗСД

С 18:00 25 мая до 00:00 26 мая будет также закрыт съезд с ЗСД на наб. р. Екатерингофки при движении с юга на север. Ближайший съезд на улично-дорожную сеть возможен только на наб. Макарова.

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Фото: Piter.tv