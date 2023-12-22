В Москве задержали блогера, который угрожал участникам СВО расправой

Мужчина рассказал о своей противоправной деятельности.

Российские правоохранительные органы задержали блогера за оскорбление участников специальной военной операции и угрозу расправы над военнослужащими. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в собственном Telegram-канале. В полиции пояснили, что 36-летний уроженец города Таганрога в Ростовской области пойман на территории Зеленограда, после чего был отправлен в ОМВД России по району Крюково Москвы. В его отношении ведется уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства.

Мои коллеги из УВД по Зеленоградскому административному округу столицы и ФСБ России установили личность мужчины, который во время стрима оскорблял участников СВО и угрожал им расправой. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

В Telegram-канале столичного управления добавляется, что мужчина вел в интернете трансляцию, в ходе которой оставлял негативные и оскорбительные комментарии в адрес участников СВО.

В Саратовской области задержали нетрезвого водителя кроссовера.

Фото и видео: Telegram / МВД Медиа