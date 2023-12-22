В Саратовской области задержали нетрезвого водителя кроссовера

Водитель ранее привлекался к административной ответственности за подобное нарушение ПДД.

В Саратовской области полицейские задержали нетрезвого водителя кроссовера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Энгельсе. Во время несения службы экипаж ДПС пытался остановить иномарку для проверки документов, однако водитель проигнорировал требования автоинспекторов и попытался скрыться. В ходе погони нарушитель в результате опасного маневра столкнулся с двумя другими автомобилями. Сообщается, что никто не пострадал.

Полицейские задержали 48-летнего мужчину, который был за рулем иномарки. Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее привлекался к административной ответственности за подобное нарушение ПДД. В отношении него составили ряд протоколов. Кроме того, за повторную езду в нетрезвом виде мужчина стал фигурантом уголовного дела.

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Видео: ГУ МВД России по Саратовской области