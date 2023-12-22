В Тюмени полицейские выявили 18 нарушителей миграционного законодательства

Собранные материалы направлены в суд.

В Тюмени сотрудники полиции провели рейд, в результате которого выявили 18 нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии проверили ночные заведения Тюмени с целью проверки соблюдения норм миграционного законодательства иностранными гражданами. Среди задержанных выявили 17 мигрантов, которые нарушили режим пребывания в РФ. Еще один задержанный нарушил правила въезда в страну. Собранные материалы направлены в суд для решения вопроса о выдворении нелегалов за пределы страны.

Ранее мы сообщали, что в Дмитрове на территории овощебазы нашли нелегальных мигрантов.

Видео: УМВД по Тюменской области