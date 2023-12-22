К административной ответственности привлечено 42 уроженца ближнего зарубежья.

В Дмитрове на территории овощебазы нашли нелегальных мигрантов. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

В рамках проверки складского помещения для хранения овощей и фруктов в поселке Горшково выявили нарушения миграционного законодательства. К административной ответственности привлечено 42 уроженца ближнего зарубежья. Отмечается, что они работали на территории региона без патента. Кроме того, 36 из них уклонились от выезда из России по истечении срока пребывания.

Ранее мы сообщали, что в Крыму пресекли деятельность подпольного пункта обмена валюты.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА