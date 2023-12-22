В Крыму пресекли деятельность подпольного пункта обмена валюты

Из незаконного оборота изъято более 100 тысяч долларов.

В Крыму полицейские пресекли деятельность подпольного пункта обмена валюты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным следствия, двое местных жителей арендовали в Евпатории помещение, где осуществляли куплю-продажу иностранной валюты по выгодным курсам. Отмечается, что у них не было лицензии на оказание финансовых услуг. Подозреваемые были задержаны полицией при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Из незаконного оборота изъято более 100 тысяч долларов, а также иная иностранная валюта, эквивалентная более 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в России задержали группу мошенников, финансировавших ВСУ.

Видео: МВД по Республике Крым