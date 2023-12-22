В России задержали группу мошенников, финансировавших ВСУ

Общий ущерб превысил 50 млн рублей.

В России задержали группу мошенников, финансировавших Вооруженные силы Украины. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным следствия, сотрудниками МВД были задержаны девять жителей разных регионов. Они входили в группировку, которая с помощью психологических приемов входила в доверие к жителям Москвы. Отмечается, что мошенники убеждали своих жертв, что их родственникам якобы грозит опасность, и им нужна финансовая помощь.

Общий ущерб превысил 50 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям "мошенничество", "вымогательство" и "организация преступного сообщества".

Ранее мы сообщали, что в Смоленской области задержаны подозреваемые в серии хищений иномарок.

Видео: МВД России