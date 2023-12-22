В Карачаево-Черкесии ликвидировали готовившего теракт против правоохранителей

Мужчина погиб во время вооруженного сопротивления.

Сотрудники ФСБ России нейтрализовали на территории Карачаево-Черкесии мужчину, готовившего теракт против сотрудников правоохранительных органов. Соответствующее заявление журналистам сделали в Центре общественных связей профильного ведомства. Известно, что во время задержания подозреваемые оказал оперативникам вооруженное сопротивление, его ликвидировали ответным огнем.

В ауле Адиль-Халк Ногайского района КЧР в конспиративном адресе проживания установлен участник запрещенной в России международной террористической организации, гражданин РФ 1998 года рождения. ЦОС ФСБ РФ

На месте боевого столкновения найдены автомат Калашникова, патроны, готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также компоненты для изготовления взрывчатки, средства связи, содержащие переписку с находящимися за пределами страны координаторами деятельности боевиков с обсуждением планируемых преступлений в России.

ФСБ сообщила о предотвращенном теракте на железной дороге в Крыму.

Фото и видео: ЦОС ФСБ РФ