ФСБ сообщила о предотвращенном теракте на железной дороге в Крыму

Силовики задержали двух жителей полуострова за помощь ГУР Украины.

Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращенном теракте на железной дороге в Крыму. Российские силовики отметили, что преступление подготавливалось двумя гражданами страны, завербованными военной разведкой Украины. Речь идет о мужчине 1999 года рождения и его сожительнице 2000 года рождения. Пара планировала совершить теракт в ленинском районе полуострова. Оперативники установили, что подозреваемый был завербован в октябре 2023 года через мессенджер в социальных сетях. В дальнейшем исполнитель привлек к выполнению заданий украинских спецслужб свою знакомую.

В апреле 2024 года по предоставленным куратором координатам фигуранты изъяли из схрона в Севастополе взрывное устройство, которое пытались заложить под железнодорожное полотно около села Октябрьское. ЦОС ФСБ РФ

В ЦОС ФСБ отметили, что мужчина и женщина фотографировали и отправляли противнику сведения о местах проживания военнослужащих, позиций российских средств противовоздушной обороны, передавали противнику координаты объектов топливно-энергетического комплекса в российском регионе. По факту произошедшего ведутся уголовные дела по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205, части 3 статьи 222.1 УК РФ. Речь идет о приготовлениях к совершению теракта, незаконном обороте взрывчатых веществ или устройств. Сейчас фигуранты отправлены под стражу. Они сознались в криминальной деятельности и сотрудничают со следственными органами.

Более 60 мигрантов задержали в Петербурге в ходе массовых обысков.

Фото и видео: ЦОС ФСБ РФ