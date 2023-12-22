Более 60 мигрантов задержали в Петербурге в ходе массовых обысков

В Северной столице продолжается расследование уголовного дела в отношении старшего участкового уполномоченного полиции, обвиняемого в получении взяток.

В Петербурге продолжается расследование уголовного дела в отношении старшего участкового уполномоченного полиции, обвиняемого в получении взяток. По версии следствия, с февраля 2023 по апрель 2024 года он получил от предпринимателя, занимающегося продажей железнодорожных и авиабилетов, около 70 тыс. рублей, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Из материалов уголовного дела следует, что полицейский поддерживал отношения с рядом мигрантов. Их адреса были установлены, и следователи при участии полиции, ФСБ и Росгвардии провели более 10 обысков, в ходе которых задержано около 60 иностранных граждан.

Выясняются обстоятельства пребывания мигрантов на территории России, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконной миграции.

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Фото: Telegram / ГСУ СК РФ по СПб