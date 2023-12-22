Гендиректора ООО "Такси" заподозрили в фальсификации ЕГРЮ

По данным следствия, генеральный директор занимал свою должность номинально. За фальсификацию данных он получал 13 тыс. рублей.

В Петербурге 49-летний генеральный директор ООО "Такси", чей автобус с пассажирами упал в реку Мойку, подозревается в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц. Об этом сообщили в управлении СК РФ по городу.

По данным следствия, генеральный директор занимал свою должность номинально. За фальсификацию данных он получал 13 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о фальсификации ЕГРЮ. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

10 мая автобус с пассажирами упал в реку Мойку с Поцелуева моста. По предварительной информации, водитель транспортного средства Рахматшох Курбонов не справился с управлением. В результате выжил один пассажир автобуса и водитель, семь человек спасти не удалось.

Ранее мы сообщили о том, что начальник водителя автобуса, упавшего в Мойку, арестован до 10 июля.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга