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Гендиректора ООО "Такси" заподозрили в фальсификации ЕГРЮ
Сегодня, 12:40
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Гендиректора ООО "Такси" заподозрили в фальсификации ЕГРЮ

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По данным следствия, генеральный директор занимал свою должность номинально. За фальсификацию данных он получал 13 тыс. рублей.

В Петербурге 49-летний генеральный директор ООО "Такси", чей автобус с пассажирами упал в реку Мойку, подозревается в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц. Об этом сообщили в управлении СК РФ по городу.

По данным следствия, генеральный директор занимал свою должность номинально. За фальсификацию данных он получал 13 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о фальсификации ЕГРЮ. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

10 мая автобус с пассажирами упал в реку Мойку с Поцелуева моста. По предварительной информации, водитель транспортного средства Рахматшох Курбонов не справился с управлением. В результате выжил один пассажир автобуса и водитель, семь человек спасти не удалось.

Ранее мы сообщили о том, что начальник водителя автобуса, упавшего в Мойку, арестован до 10 июля.

Фото:  объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: гсу ск рф, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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