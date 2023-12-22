Начальник водителя автобуса, упавшего в Мойку, арестован до 10 июля

Фигурант возражал против стражи, адвокат его поддержал и попросил у суда домашний арест.

Начальника автоколонны компании-перевозчика ООО "Такси", автобус которой 10 мая упал в реку Мойку, отправили в СИЗО. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 13 мая.

Известно, что Джахангир Халилов не судим, не женат, является гражданином РФ. Фигурант возражал против стражи, адвокат его поддержал и попросил у суда домашний арест. Ранее мужчина признал вину частично. Октябрьский районный суд Петербурга избрал ему стражу по 10 июля 2024 года.

Напомним, Халилова задержали 12 мая. По данным СК РФ, обвиняемый, согласно должностной инструкции, обязан был контролировать соблюдение трудовой и транспортной дисциплин, в том числе – режим труда и отдыха водителей, работающих в ООО "Такси". Водитель автобуса, который упал в Мойку, несколько дней отдыхал недостаточное количество времени.

Автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста 10 мая. Из транспортного средства вытащили девять человек, погибли семеро.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге наградили людей, которые помогали выбраться из воды пассажирам автобуса.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга