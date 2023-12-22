В Петербурге начальник автоколонны "Такси" признал вину частично по делу о падении автобуса в Мойку

Мужчину задержали вчера.

Начальник автоколонны компании-перевозчика ООО "Такси", автобус которой 10 мая упал в реку Мойку в Петербурге, частично признал вину по делу об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 13 мая.

Сегодня Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения фигуранта под стражу. Отмечается, что обвинение ему предъявили 12 мая.

Следствие полагает, что Халилов может скрыться и повлиять на свидетелей и иных участников судопроизводства. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Мужчину задержали вчера. По данным следствия, обвиняемый, согласно должностной инструкции, обязан был контролировать соблюдение трудовой и транспортной дисциплин, в том числе – режим труда и отдыха водителей, работающих в ООО "Такси". Управлявший автобусом, который упал в реку Мойку, несколько дней почти не отдыхал.

Днем 10 мая автобус упал в реку Мойку с Поцелуева моста. Из транспортного средства вытащили девять человек, семеро погибли.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга