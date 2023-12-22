В Петербурге наградили людей, которые помогали выбраться из воды пассажирам автобуса

Отважные жители и гости Северной столицы получили знаки отличия и часы.

В Смольном наградили наками отличия "За доблесть в спасении" тех, кто помогал выбираться из воды пассажирам упавшего в Мойку автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Может быть, вы не собирались быть героями, но жизнь распорядилась так, что вы ими стали. Губернатор Петербурга

Отважные жители и гости Северной столицы получили знаки отличия и часы.

Ранее мы писали, что Бастрыкин поручил проверить работу петербургских перевозчиков общественного транспорта.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком