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В Петербурге наградили людей, которые помогали выбраться из воды пассажирам автобуса
Сегодня, 15:02
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В Петербурге наградили людей, которые помогали выбраться из воды пассажирам автобуса

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Отважные жители и гости Северной столицы получили знаки отличия и часы.

В Смольном наградили наками отличия "За доблесть в спасении" тех, кто помогал выбираться из воды пассажирам упавшего в Мойку автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. 

Может быть, вы не собирались быть героями, но жизнь распорядилась так, что вы ими стали.

Губернатор Петербурга

Отважные жители и гости Северной столицы получили знаки отличия и часы.

Ранее мы писали, что Бастрыкин поручил проверить работу петербургских перевозчиков общественного транспорта.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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