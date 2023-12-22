В Петербурге наградили людей, которые помогали выбраться из воды пассажирам автобуса

В Смольном наградили наками отличия "За доблесть в спасении" тех, кто помогал выбираться из воды пассажирам упавшего в Мойку автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Может быть, вы не собирались быть героями, но жизнь распорядилась так, что вы ими стали.
Губернатор Петербурга
Отважные жители и гости Северной столицы получили знаки отличия и часы.
Ранее мы писали, что Бастрыкин поручил проверить работу петербургских перевозчиков общественного транспорта.
Фото: Telegram / Петербург с огоньком
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